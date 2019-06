Tasmanie : adieu les pénalités de retard, bonjour les nouveaux usagers

(Marco Verch, CC BY 2.0)

Promotion et sensibilisation

Les membres de l'association des bibliothécaires de Tasmanie se félicitent d'une décision pour l'instant couronnée de succès : en novembre 2018, le gouvernement de l'État australien supprimait, à leur demande, les pénalités de retard pour les livres que des lecteurs étourdis auraient oublié de rendre dans les temps . Cinq mois plus tard, en mars 2019, le bilan est sans appel : 8000 nouveaux inscrits ont été comptabilisés sur ce laps de temps.Pour Liz Jack, directrice de Libraries Tasmania, l'association des bibliothécaires du pays, le verdict est sans appel : « Nous savons que, ces dernières années, au niveau mondial, la tendance a été à la baisse des inscriptions en bibliothèque, et la Tasmanie n'y échappe pas », remarque-t-elle. « Aussi, ces résultats sont cruciaux, à un moment où les bibliothèques ont du mal à trouver de nouveaux adhérents. »Bien entendu, la disparition des pénalités de retard n'explique pas à elle seule ce regain d'intérêt pour le prêt de livres : la mesure a été accompagnée par une campagne de promotion des établissements et de leurs services, et le processus d'inscription allégé, les bibliothèques ayant besoin de moins d'informations personnelles qu'auparavant. En somme, ce sont plusieurs obstacles dissuasifs qui ont été supprimés.« Des personnes, au sein de la communauté que nous servons, qui ont le plus besoin d'accès gratuit à l'information, aux livres et aux services que nous proposons, sont celles qui peuvent à peine régler une amende », commente Liz Jack auprès de ABC . Plus qu'une ligne budgétaire, donc, la suppression des pénalités de retard relève d'une volonté de démocratisation des bibliothèques.La Tasmanie est devenue le premier État d'Australie à franchir le cap de la suppression totale des pénalités de retard, mais les retombées positives de l'opération pourraient bien sûr faire des émules. L'association des bibliothécaires australiens est ainsi très attentive à l'évolution des services et des usages en Tasmanie, mais s'interroge encore sur les conséquences de ces choix sur la disponibilité des livres très demandés.À partir du 1er juillet, les bibliothécaires de Tasmanie supprimeront également les pénalités de retard pour les clubs de lecture, afin d'encourager la lecture de chacun, à son propre rythme...