Tatiana de Rosnay avec Augustin Trapenard dans 21 CM

À l’occasion de la semaine Girl Power sur Canal+, Augustin Trapenard reçoit Tatiana de Rosnay dans 21CM, Le Canal Littéraire.









Après l’océan Indien avec JMG Le Clézio, Augustin Trapenard traverse la Manche pour aller rejoindre Tatiana de Rosnay sur les terres de sa mère. L’auteure du best-seller Elle s’appelait Sarah (près de 12 millions d’exemplaires vendus) a choisi de recevoir l’équipe de 21CM à Monk’s House, dans le Sussex au sud de l’Angleterre.



C’est dans cette maison que vécut Virginia Woolf, un des auteurs préférés de Tatiana de Rosnay. Ce lieu est une source d’inspiration pour elle, tout comme d’autres auteurs de la littérature britannique du XXe siècle, comme Daphné du Maurier dont elle écrivit une biographie. C’est dans ce cadre bucolique qu’elle nous raconte sa double culture.



Puis, passage rituel dans la bibliothèque d’Augustin où il est bien entendu question de littérature et de musique.

Rendez-vous aussi à Paris, où l’écrivaine nous convie à une balade au bord de la Seine qui est un personnage majeur de son dernier roman Sentinelle de la pluie (éditions Heloïse d’Ormesson), puisque la capitale y est engloutie par une crue majeure.

Tatiana de Rosnay nous parle également de son engagement auprès des auteurs, de la défense de leur statut, un thème d’actualité alors que les États Généraux du Livre viennent de s’achever.

Et toujours beaucoup de surprises et d’invités qui viendront nous faire partager leurs coups de cœur et leurs lectures estivales, car c’est bientôt l’été. D’ailleurs 21CM sera diffusé en clair, tous les dimanches de juillet et août à 12 h 30 et de retour en septembre pour la rentrée littéraire.

Première diffusion ce 13 juin à 22 h 35 sur Canal +.



Tatiana de Rosnay, trad. Anouk Neuhoff – Sentinelle de la pluie – Éditions Heloïse d'Ormesson – 9782350874425 – 22 € / ebook 9782350874432 – 16,99 €