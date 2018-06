Tatiana de Rosnay : “La précarité des auteurs m’inquiète de plus en plus”

Invitée ce 13 juin d’Augustin Trapenard dans l’émission 21 cm, sur Canal +, Tatiana de Rosnay vient parler de son dernier livre, Sentinelle de la pluie . Mais c’est aussi l’occasion pour la romancière de parler des conditions de vie des auteurs. #PayeTonAuteur s’invite chez 21 CM !



© Gregoire Bernardi/ CANAL+



« Il se passe des choses très inquiétantes pour nous, et là, je parle de tous les auteurs. Les best-sellers, les auteurs qui vendent, ceux qui ne vendent pas, des auteurs précaires, des auteurs de BD, des auteurs de scénarios, des traducteurs... », commence-t-elle.

« En fait, le problème, c’est que les cotisations sociales ont terriblement augmenté sans qu’on nous explique pourquoi. Ces cotisations sont devenues tellement importantes qu’elles rognent sur les droits d’auteur. Et si ça continue comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d’écrivains, qui ne pourront plus continuer à écrire ! »

Que faire, et qu’attend la romancière du gouvernement, interroge Augustin Trapenard ? « Notre président qui aime tellement lire devrait peut-être se pencher sur le statut des écrivains en France. En fait, c’est la précarité du statut de l’auteur qui m’inquiète de plus en plus », poursuit Tatiana de Rosnay.

« Les gens lisent moins, les grands lecteurs sont de plus en plus rares, donc c’est compliqué pour nous, les auteurs, en ce moment. On a toujours besoin de nous, mais j’aimerais simplement que l’on trouve un dialogue et que l’on trouve un moyen de nous protéger de ce qui nous attend. »

C’est aussi cette même Tatiana qui, au cours de l’émission, met les deux pieds dans le plat : « Le fait qu’il y ait marqué best-seller sur la couverture vous fait tout de suite passer pour quelqu’un qui écrit comme un pied. Et ça, ça m’énerve. »

Rendez-vous ce soir à 22 h 35 pour la première diffusion, sur Canal +.

Tatiana de Rosnay, trad. Anouk Neuhoff – Sentinelle de la pluie – Éditions Heloïse d'Ormesson – 9782350874425 – 22 € / ebook 9782350874432 – 16,99 €