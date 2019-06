Télécharger le compte-rendu des assises de l’édition 2019 à Genève

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



En ces temps de repli, d’incompréhensions, de tensions, et parfois malheureusement de violence, quelle autre arme de tolérance et de connaissance massive avons-nous que le livre pour contrer ces tendances destructrices ? Un livre est un champ des possibles, une ouverture vers l’autre ; le livre est une aventure dont on ne connaît pas la fin, une odyssée qui nous plonge dans des univers inconnus ; le livre permet de partir, rêver, s’éloigner sans bouger.Mais lui, le livre, peu importe son origine, se doit de rayonner, de circuler, d’être diffusé et distribué le plus largement possible, afin de remplir sa mission essentielle : toucher le cœur des lecteurs, atteindre de nouveaux publics et amener les petits comme les grands vers les mots.Pourtant, comme toute entité qui se déplace, et d’autant plus rapidement avec les évolutions technologiques qui bouleversent le secteur depuis quelques années maintenant, le livre fait face à des obstacles de taille qui restreignent sa liberté de mouvement et ainsi, notre droit à l’éducation et au savoir.Les 5es assises de l’édition du livre de Genève se sont inscrites dans une volonté commune aux acteurs de l’interprofession de mieux appréhender les freins et les limitations qui ralentissent le voyage des ouvrages. « Le livre par-delà les frontières » fut le fil conducteur de ces journées professionnelles qui furent riches, vivantes, fédératrices.Et il ne fut pas question de s’apitoyer sur la résurgence de la censure, de pleurer sur les difficultés pour les éditeurs du Sud de séduire la France ou déplorer l’inefficacité des politiques publiques ; bien au contraire, les participants ont mis en lumière les dysfonctionnements et les lacunes, tout comme ils ont pointé les signes et actions encourageantes.Sur la base de ces constats, ils ont réfléchi ensemble aux solutions nouvelles et aux outils originaux qui permettent non seulement aux professionnels de toute la Francophonie, et au-delà, de se rapprocher et de communiquer, mais aussi à leurs titres de franchir ces lignes imaginaires, qui ont encore la dent dure...Le livre est peut-être un migrant comme un autre, à nous de lui ouvrir grand nos frontières !Car le livre ne devrait pas connaître de limites…L’édition 2019 aura réuni près de 400 professionnels , libraires, éditeurs, auteurs et bibliothécaires, issus de l’ensemble de la francophonie. L'an prochain, le salon du livre de Genève aura lieu du 28 au 1er novembre 2020.Le compte-rendu est disponible en lecture et téléchargement ci-dessous.ActuaLitté est partenaire des assises de l’édition