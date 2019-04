Tenterez-vous l'escape game de la librairie Mollat et Pocket Jeunesse ?

Un escape game ou escape the room est un un type de jeu dont le principe consiste pour les joueurs à s'échapper d'une pièce dans laquelle ils sont enfermés. Pour y parvenir, il leur faut trouver des éléments cachés dans le décor en résolvant des énigmes. Généralement, si les membres du groupe sont doués (ce qui n'est pas toujours le cas), ils découvrent finalement une clé ou tout autre objet qui leur accordera la liberté.





C'est grâce à un tweet, datant du 27 mars 2019, que les lecteurs ont pu apprendre la nouvelle. Pour les grands connaisseurs du catalogue PKJ, ou des adaptations cinématographiques, l'image de couverture du célèbre roman de James Dashner, L'épreuve : tome 1 - Le Labyrinthe (traduit de l'anglais par Guillaume Fournier) n'a pas pu passer inaperçue.

[ATTENTION ÉVÈNEMENT SUR INSCRIPTION]

La @librairiemollat vous invite à participer à un Escape Game Ado en partenariat avec les éditions @pocket_jeunesse le dimanche 14 avril à partir de 14h ! Cliquez sur le lien qui suit pour vous inscrire https://t.co/Z9zETSUQCR pic.twitter.com/dEQBMQxbU3 — librairie mollat (@librairiemollat) 27 mars 2019







« Le vrai défi était de trouver le moyen de réunir un grand nombre d'adolescents dans une librairie. Nous voulions qu'ils découvrent notre nouveau catalogue dans un cadre ludique », explique-t-elle. Pour ce faire, les éditions Pocket Jeunesse et la librairie Mollat ont eu l'idée d'organiser cet escape game, regroupant les héros connus du catalogue de littérature jeunesse et « young adult » PKJ. Parmi eux, la chargée de relations a notamment cité Hunger Games, Uglies, ou encore Le Labyrinthe.



« Dans chaque pièce, les énigmes feront référence aux héros ou aux scènes des ouvrages les plus connus de nos catalogues », précise-t-elle. De plus, pour plus d'immersion, il est possible de venir déguisé dans le costume de son personnage favori. De quoi alimenter l'ambiance.



Trois sessions d'1h30 seront organisées à 14h, 15h et 16h. Il est possible de venir seul ou accompagné et former une équipe de 4 maximum. Les places sont limitées, il est conseillé de s'inscrire

Des énigmes créées par des scénaristes



Les éditions PKJ et la librairie bordelaise n'auraient pas été les seuls acteurs de cette démarche. En effet, une autre société se serait jointe à l'événement et ses préparatifs. « Nous avons demandé à des scénaristes de nous aider afin d'alléger le travail des libraires, indique Bénédicte Gimenez. Ils sont spécialisés dans le jeu de rôle, plusieurs de leurs projets ont déjà abouti à la création de jeux de société ou de livres ».



« Ce sont eux qui ont imaginé toutes les énigmes autour des univers proposés. Nous étions là pour vérifier si leurs créations étaient conformes à l'ambiance et aux héros de notre catalogue », a-t-elle ajouté.



Pour des raisons de confidentialité et à la demande de notre interlocutrice, nous ne pouvons pas révéler le nom de la société en question.



Une initiative débutée il y a 4 ans



Un événement similaire aurait déjà été engagé par les éditions PKJ pour son catalogue « Policier-Thriller », il y a 4 ans. Depuis, la maison d'édition ne cesse de s'associer aux différentes librairies française afin de les faire profiter de leurs activités ludiques.



« Malheureusement, toutes les librairies ne peuvent pas bénéficier de nos propositions. Par exemple, pour accueillir un escape game, nous nous basons sur une superficie pouvant réunir au minimum 50 personnes ». Cependant, d'autres alternatives peuvent être envisagées pour les plus petits magasins. Par exemple, PKJ a créé des réunions autour de son jeu de cartes, inspiré des séries éditées au sein de ses collections : « PKJeux ».



Pour le moment, Bénédicte Gimenez et ses équipes espèrent organiser au moins 15 escape games en partenariat avec des librairies en 2019. Aujourd'hui, elle est en relation potentielle avec plus de 150 librairies afin d'organiser des projets autour des ouvrages et des séries de romans PKJ.