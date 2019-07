Teresa Cremisi et Emmanuel Hoog au conseil d'administration de la BnF

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La liste nominations au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France, au titre des personnalités qualifiées, est la suivante :Teresa Cremisi, responsable d'éditionStéphanie Goudriev, conservatrice générale des bibliothèquesGilles Gudin de Vallerin, docteur en histoire et conservateur général des bibliothèquesEmmanuel Hoog, directeur général des Nouvelles éditions indépendantesLe conseil d'administration de la BnF comprend 18 membres, représentants des tutelles, des personnalités extérieures, des représentants du personnel et des représentants des lecteurs. Ils se réunissent au moins 3 fois par an, pour évoquer les orientations de l’établissement, son budget, son compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice, son rapport d’activité, l’organisation des services, la politique tarifaire, les propositions de dons et legs…