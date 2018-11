Terrible et touchant, Guillaume Apollinaire en 5 livres

Ce 9 novembre 2018 marque le centenaire de la disparition de Guillaume Apollinaire : dans les librairies, le poète est loin de connaitre le même sort, puisqu'à cette occasion, éditions spéciales, romans et curiosités paraissent. Cette petite sélection devrait vous guider sur les traces de ce personnage aussi mythique que mystérieux de la poésie française...



Comme d'autres poètes avant lui, Guillaume Apollinaire fut également un critique d'art averti à partir de 1902 - connu pour avoir, par ailleurs, nommé le surréalisme en plus de l'avoir, peu ou prou, inventé. « J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur », confessait le poète avec son imparable sens de la formule.L'anthologie, publiée par Gallimard propose de renforcer ses liens en illustrant des poèmes d'Apollinaire d'oeuvres de grand maître, de Matisse à Marie Laurencin et de Picasso à De Chirico et Derain. Au fil des pages et des oeuvres, les fulgurances poétiques semblent correspondre avec tel ou tel évocation visuelle : le voyage et l'émerveillement sont tous deux renouvelés.Parmi les couples célèbrés par la littérature, celui formé par Guillaume Apollinaire et Louise de Coligny-Châtillon, affectueusement surnommée « Lou », n'est pas des moindres. Du recueil Poèmes à Lou aux images de l'auteur écrivant ses courriers sur le front de la Première Guerre mondiale, l'amour impossible entre ces deux-là a inspiré bien des amants. Il est donc temps de découvrir la cinquantaine de, présentée par Pierre Caizergues chez Gallimard.





Pour (Belfond), l'auteur Xavier-Marie Bonnot a choisi d'observer le poète à l'oeuvre, dans l'enfer des tranchées, depuis un point de vue extérieur : celui du sergent Philippe Moreau, alors sous les ordres d'un certain Guillaume de Kostrowitzky... Rapatrié à l'arrière après une blessure, Moreau va partir sur les traces de son supérieur... On l'accompagnera volontiers dans ce périple qui permet de croiser quelques grands artistes de l'époque.Pourquoi ne pas rester à Paris, et parcourir ses rues avec l'Apollinaire retrouvé de Philippe Bonnet, dans son récit biographique (Éditions Bleu et Jaune) ? Ces deux rives, ce sont bien sûr celles de la capitale, qu'Apollinaire parcourt avec joie, des bouquinistes aux restaurants en passant par les églises et les bibliothèques...Terminons en musique avec (10h10), une invitation qui a poussé Reinhardt Wagner à mettre en musique et en images quelques-uns des poèmes d'Apollinaire. Et ainsi saisir, dispersé dans l'air, quelques bribes de la liberté chérie qui fut célébré puis menacé dans les premières années du XXe siècle.