"That's Book" : le livre numérique rapproche la Chine des pays arabes

ActuaLitté - CC BY-SA 2.0





Avec l’aide de Huawei, fournisseur multinational d’équipements de réseau et de télécommunication, la plateforme "That's Books" a été lancée en 2017 lors du Salon international du livre de Sharjah. Elle a pour but de présenter une marque chinoise forte dans le secteur mondial de l'édition.



Comme l'explique Xinhua Liang Chuang, directeur de contenu de la maison d'édition China Intercontinental Press, en marge du Salon international du livre de Beyrouth 2018, les lecteurs peuvent trouver des livres chinois traduits en arabe et également des livres arabes proposées par différentes maisons d'édition arabes.



"Nous avons remarqué une hausse de la demande de la part des Libanais pour des livres d'apprentissage du chinois" a ajouté Xinhua Liang Chuang.





En effet, Digital Future Company, une maison d'édition au Liban coopérant avec un grand nombre de maisons d'édition chinoises dans les domaines de la culture et de l'éducation, distribue aujourd'hui des livres chinois dans plusieurs pays arabes.



Selon Mohamad Khatib, directeur de cette compagnie, 250 livres chinois traduits en arabe ont déjà été publiés et actuellement 250 livres supplémentaires sont en cours de traduction dans différents domaines. "Nous avons également vendu plus de 500 000 livres d'origine chinoise traduits en arabe dans le monde arabe", a-t-il ajouté.