The Big Bad Wolf, 25 millions de livres vendus dans l'Asie du sud-est

Avec 25 millions de titres vendus, The Big Bad Wolf est un rendez-vous qui dépasse largement sa ville de naissance : dans 25 cités d’Indonésie, la manifestation a cours, brassant jusqu’à cette heure plus de 3 millions de visiteurs. Il se retrouve en Thaïlande, en Indonésie, au Sri Lanka, mais également aux Philippines.Depuis le début de l’année, l’événement qui se promène un peu partout a réalisé des millions de ventes des livres et s’apprête à ouvrir ses portes à Bangkok, ce 9 août. Pas loin de 3 millions d’ouvrages seront proposés aux visiteurs.L’avantage premier pour les lecteurs réside dans les monstrueuses remises qui sont accordées lors des journées de BBW — de 75 à 95 % parfois.Pour l’heure, BBW n’est pas touché, mais les prochaines éditions en Inde pourraient être confrontées à de réels problème. En effet, le gouvernement souhaite introduire une nouvelle taxation de 5 % sur le prix de vente des livres importés L’enjeu pour le développement de l’édition locale n’est pas évident, mais plus encore, les conséquences pour les groupes éditoriaux sont encore difficiles à prévoir.via TNPS