The Bookseller racheté par l'éditeur du magazine théâtral The Stage

Nigel Roby, actuel PDG, cède donc la propriété du magazine, avec à la bouche un goût « doux-amer. Posséder et diriger The Bookseller a été le plus grand privilège de ma vie professionnelle », indique-t-il. Roby avait racheté la publication à Nielsen en 2010.The Stage appartient à la famille Comerford, et a connu une aventure assez similaire : avant son rachat par les actuels propriétaires, il était encore détenu et géré par la famille fondatrice, les Whitaker.Un déménagement est prévu pour les équipes du Bookseller, mais les deux entreprises continueront d’être pilotées de façon indépendante. Maurice Comerford insiste sur la position particulière qu’occupent les deux médias dans le secteur. « Rapprocher ces deux entreprises les rendra plus fortes et leur conférera de bien meilleures chances de durer et prospérer dans l’environnement actuel difficile. »Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.via Bookseller