The Booksellers : un documentaire américain capte l'esprit des librairies

La Walker Library of The History of Human Imagination, image tirée de The Booksellers

Des lieux qui semblent d'un autre temps, mais qui parviennent pourtant à s'en affranchir avec élégance : les librairies sont des endroits que l'on croyait sur le point de disparaitre, en particulier aux États-Unis, mais qui s'avèrent particulièrement résilients. Le documentaire de D.W. Young, The Booksellers, a voulu rendre hommage à ces lieux et ces métiers, tout en s'interrogeant sur leur capacité de résistance.Pour tourner son film, Young s'est particulièrement intéressé aux libraires spécialisés dans les livres rares et anciens, sorte d'antiquaires de l'écrit qu'il décrit comme « à la fois universitaires, à la fois détectives et à la fois hommes et femmes d'affaires ».The Booksellers évoque les métiers et le quotidien de ces professionnels, bien sûr, mais aussi l'impact de la technologie sur le commerce du livre en général, ou encore l'obsession derrière la constitution d'une collection et la recherche infinie du livre, celui que l'on aura recherché pendant des années.Traversé par de nombreux individus, excentriques ou discrets, The Booksellers propose de nombreux entretiens pour nourrir sa réflexion, notamment avec Adina Cohen, Naomi Hample et Judith Lowry, les trois sœurs propriétaires de l'Argosy Book Store de New York, Jim Cummins, propriétaire de 400.000 livres, Stephen Massey, le fondateur de la section Livre de Christie's à New York, ou encore Justin Schiller, un des plus importants experts en livre jeunesse.Enfin, et parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, le documentaire de Young propose aux spectateurs d'admirer quelques-unes des merveilles que le monde du livre ancien peut offrir, comme des manuscrits de Jorge Luis Borges, le Codex Leicester de Leonard de Vinci ou encore des livres reliés en peau humaine...