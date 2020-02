The High Republic : des livres pour le prochain épisode de la saga Star Wars

Une galaxie débarrassée des Sith, les légendaires ennemis des Jedi ? C'est le contexte dans lequel se déroulera l'événement The High Republic, présenté par les cadres de Lucasfilm. « C'est une période optimiste, pleine d'espoir, alors que les Jedi et la République galactique sont à leur apogée. Mais, bien sûr, quelque chose viendra troubler cette période grandiose », indique un communiqué.Peu d'éléments ont été communiqués sur cette menace, mais il s'agirait de pirates intergalactiques, les Nihil, qui menaceraient l'équilibre et la tranquillité de la République.Les événements de The High Republic seront racontés non pas à travers des films ou des séries, mais dans des livres et bandes dessinées, a révélé Lucasfilm, qui seront publiés à partir du mois d'août prochain. Les maisons d'édition impliquées, pour la publication anglophone, incluent Disney Lucasfilm Press, Del Rey, Marvel, et IDW Publishing.Parmi les auteurs confirmés, Cavan Scott, Claudia Gray, Charles Soule, Daniel José Older et Justina Ireland, qui ont tous déjà signé un ou plusieurs ouvrages se déroulant dans l'univers Star Wars. Pour l'instant, le planning détaillé de publication et les titres des différents livres ou comics n'ont pas été dévoilés...via Comic Book