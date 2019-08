The Illustrator fait de notre époque l'âge d'or de l'illustration

< >

L'apparition des outils numériques n'a pas condamné à mort l'illustration, bien au contraire : voilà ce qu'ont voulu prouver Steven Heller et Julius Wiedemann avec The Illustrator, sous-titré « Un recueil mondial des 100 artistes à connaître ». Tout est dit : en 600 pages richement illustrées, et grâce à un grand format 21 x 31,5 cm, le lecteur pourra découvrir les auteurs ainsi que leurs œuvres.The Illustrator rappelle ainsi que, plus que jamais, notre époque est celle de l'image et, donc, de l'illustration, qui garantit créativité et originalité. Variété des styles, des techniques, des couleurs, des outils et des supports, cet ouvrage laisse voir un panorama foisonnant, et donne envie d'en découvrir plus encore.Les deux auteurs connaissent évidemment leur sujet : Steven Heller fut directeur artistique du New York Times pendant 3 décennies et auteur de 120 livres sur le sujet, tandis que Julius Wiedemann fut directeur artistique de plusieurs publications sur le design, à Tokyo, avant de rejoindre Taschen en 2001 pour participer aux séries Illustration Now ! et Record Covers, mais aussi à d'autres ouvrages sur la culture visuelle.Steven Heller, Julius Wiedemann - The Illustrator. 100 Best from around the World - Taschen - 9783836573368 - 50 €