“The Institute”, nouveau roman de Stephen King, paraîtra en septembre

« Un monde où les gentils ne sortent pas toujours vainqueurs »

En attendant le roman, des adaptations sur grand (et petit) écran

D'après la quatrième de couverture de l'ouvrage, le roman retrace l'histoire du jeune Luke Ellis qui, après avoir été kidnappé dans sa banlieue résidentielle de Minneapolis, se retrouve dans « l’Institut ». Il y rencontre d'autres enfants, dotés de talents extraordinaires tels que la télépathie ou encore la télékinésie.À force de subir les mauvais traitements de cet endroit lugubre, Luke apprend qu'il ne se trouve que dans la partie « avant » de l'Institut... Qu'y a-t-il donc à « l’arrière » du bâtiment, là d'où personne n'est jamais ressorti vivant ?Sur le site officiel de l'auteur, le livre est déjà qualifié comme une « histoire déchirante et dramatique qui évoque le bien contre le mal, dans un monde où les gentils ne sortent pas toujours vainqueurs ». De plus, le magazine américain Entertainment Weekly a dévoilé en exclusivité un extrait du roman , à la plus grande joie des fans du « maître de l’horreur ».L'actualité de l'écrivain du Maine (États-Unis) ne s'arrête pas en librairie. En effet, un planning chargé l'attend côté cinéma et série puisque pas moins de trois de ses romans seront adaptés en 2019. La mini-série Le Fléau , réalisée par Josh Boone (Nos étoiles contraires, Nouveaux Mutants), est toujours en développement. Aucune date de sortie officielle n'a été communiquée pour le moment.Côté cinéma, le 1er mai sortira en France une adaptation de Simetierre avec Jason Clarke, Amy Seimetz et John Lithgow. Quatre mois plus tard, en septembre, le célèbre clown reviendra pour la deuxième partie de Ça avec, au casting, James McAvoy et Jessica Chastain.Stephen King est un écrivain américain né le 21 septembre 1947 à Portland (Maine). Il devient rapidement célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'horreur grâce aux romans comme Salem (traduit de l'anglais par Christiane Thiollier, Joan Bernard et Dominique Defert), Ça (traduit de l'anglais par William Olivier Desmond) ou plus récemment(traduit de l'anglais par Jean Esch).Il écrit également des livres relevant d'autres genres comme le fantastique, la fantasy, la science-fiction et le roman policier. C'est le cas du célèbre La Ligne Verte (traduit de l'anglais par Philippe Rouard), adapté au cinéma en 1999 avec Tom Hanks à l'affiche.Tout au long de sa carrière, il a écrit et publié plus de cinquante romans et environ deux cents nouvelles. Aujourd'hui, ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde et il figure régulièrement sur la liste des écrivains les plus fortunés.via Entertainement Weekly