The Outsider, le dernier roman de King, sera adapté en série TV

Richard Price se chargera d’adapter le nouveau roman en une série de 10 épisodes. Jack Bender et Marty Bowen, à qui l’on doit déjà la série en cours sur Audience Network Mr. Mercedes, se partageront une nouvelle fois la casquette de producteur exécutif. Le site Deadline ajoute qu'ils seront peut-être rejoints par King en personne.

Sortie en librairie le 22 mai dernier, la date de publication de la traduction de The Outsider n’est pas encore connue. C’est tout de même un beau pavé de près de 600 pages traversé par une tension psychologique frisant l’horreur dont seul King a le secret.

On y suit la course contre la montre de Terry Maitland, entraineur de baseball et professeur d’anglais, que tout accuse du meurtre d’un jeune garçon de 11 ans. Des traces de son ADN ont été retrouvées sur le cadavre et il n’en faut pas plus au détective Ralph Anderson pour le faire arrêter. Pourtant Maitland continue de clamer son innocence, mais même des alibis infaillibles ne suffiront pas à le sauver.

Price a déjà travaillé au script de la série Sur écoute ainsi que de la mini série The Night Of. Deux séries à suspenses qui assurent aux fans de King sa capacité à retranscrire la pression induite par un meurtre et la tension suscitée par l’intrigue.