The Papermaker, un des derniers artisans qui fabrique le papier à la main

Dans son entreprise, Gangold Ulbricht est l’un des derniers artisans qui fabriquent le papier à la main en Europe. Il se sert de fibres comme le coton, qui ne proviennent pas du bois directement. Lin, chanvre, et autres torchons de tissu peuvent intervenir dans la production.





Dans un court métrage de Kings & Kongs, le documentaire présente son activité dans le studio du quartier de Kreuzberg, à Berlin. Situé au sous-sol de l’Arthouse Bethanien, il raconte le dévouement qu’il accorde à son travail. De ses mains, il change la matière en d’élégantes feuilles artistiques en soi, et très visuelles.

Les fibres sont en effet placées dans un batteur type Hollander, où elles sont mélangées à de l’eau jusqu’à devenir de la pulpe. Consistance, densité, transparence sont autant de critères qui impliqueront une action spécifique pour modeler la matière première.

Il a évidemment la possibilité de colorer la pulpe avec des pigments naturels pour donner des orientations différentes à ses créations.

The Papermaker est un témoignage passionnant – trop bref ! – sur cet artisan papetier, et l’amour qu’il porte à cette matière. Gangold Ulbricht travaille pour des artistes internationaux, qui sollicitent son savoir-faire, mais également des imprimeurs, des conservateurs ou des photographes.

Ce métier, explique-t-il, il l’a appris au Japon, en France et en Angleterre. Parmi ses plus prestigieux clients, on compte Jenny Holzer, Louise Bourgeois, Guenther Uecker, Jonathan Meese, Damien Hirst, Christiane Baumgartner, Matthias Weischer et bien d’autres. On pourra retrouver plus d'éléments sur son site.





Ou cette autre vidéo, visuellement intéressante, mais nécessitant une certaine appétence germanophone.



Film dirigé par Daniel Egenolf