The Walking Dead, série la plus piratée sur BitTorrent en 2018

Casey Florig - CC BY 2.0



Game of Thrones a été durant six années consécutives la cible première des pirates du protocole BitTorrent. En l'absence de nouveaux épisodes en 2018, il n'est donc pas étonnant que The Walking Dead ait enfin saisi sa chance. La série post-apocalyptique était coincée à la deuxième place depuis 2014.Le piratage des épisodes de The Walking Dead se compte en millions. La série en est actuellement à sa neuvième saison. Les producteurs Frank Darabont et Robert Kirkman avaient par ailleurs déclaré qu'ils disposaient de suffisamment de ressources pour continuer avec les zombies pendant encore plusieurs saisons.Le triomphe de The Walking Dead est cependant à relativiser. Bien que Game of Thrones soit exclu du classement cette année, cela ne signifie pas pour autant que la série ne continue pas d'être téléchargée loin des plateformes légales. Les torrents des épisodes sortis avant 2018 restent les plus recherchés par les internautes.Si le classement additionnait tous les téléchargements des épisodes et des saisons des années précédentes, Game of Thrones serait probablement toujours en tête de liste. Il est d'ailleurs fort possible que la série revienne en force avec sa saison finale prévue pour avril 2019 Les autres entrées dans le top dix ont, pour la plupart, déjà figuré dans la liste au moins une fois au cours des années précédentes. Néanmoins, on notera l'arrivée surprise de la série Titans, classée à la cinquième place.En France, les téléchargements de films sont également tournés vers les adaptations de comics et de bandes-dessinées. En effet, le film le plus piraté du moment sur la plateforme BitTorrent est le film Venom, sorti en salles le 10 octobre dernier.Source via TorrentFreak