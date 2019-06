Théâtre : deux nouvelles de Kurt Vonnegut renaissent sur scène

Dans le cadre du festival Granfalloon 2019, qui s'est déroulé du 9 au 11 mai 2019, deux adaptations des nouvelles de l'écrivain Kurt Vonnegut ont été interprétées sur scène. La compagnie théâtrale professionnelle de Bloomington a pu avoir accès aux archives de ses œuvres, conservées à la bibliothèque Lilly de l'Indiana University Bloomington.



Lilly Library (via Facebook) Lilly Library (via Facebook)





Des archives accessibles à tous



Joe Hiland, directeur associé du Conseil des arts et des lettres, et Ed Comentale, metteur en scène, se sont rendus à la bibliothèque universitaire avec l'idée de créer une adaptation scénique d'œuvres antérieures et moins connues de Kurt Vonnegut.



Isabel Planton, une employée de la bibliothèque Lilly, les a aidés en fouillant dans les archives Vonnegut à sa disposition. Les étudiants et les enseignants chercheurs peuvent rechercher leurs informations parmi 450.000 livres et 8,5 millions de manuscrits.



« La collection Vonnegut est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à l'exposition de ces documents. Rien n'est “caché” dans nos collections », a assuré Mme Planton. « Nous voulons que ces collections soient aussi ouvertes et accessibles aux chercheurs que possible. »



Pour y avoir accès, le directeur associé du Conseil des arts et des lettres et le metteur en scène n'avaient qu'à présenter leur carte d'identité. Après réflexion, Hiland et Comentale ont opté pour deux nouvelles de science-fiction : EPICAC et Report on the Barnhouse Effect.



Des textes aux résonnances contemporaines



« Ce que Vonnegut a écrit est toujours d'actualité sur un large éventail de sujets et de thèmes — des thèmes qui résonnent encore, comme la technologie, la guerre et l'apocalypse », a déclaré Joe Hiland. « J'espère que les nouveaux lecteurs utiliseront ses œuvres comme points d'entrée pour de plus grandes conversations. »



La troupe qui a été choisie pour les représentations se nomme le « Cardinal Stage ». Elle est principalement composée d'étudiants de l'Indiana University Bloomington. Toujours selon Hiland, « il y a un caractère immédiat d'une pièce de théâtre, et chaque représentation est unique d'une façon ou d'une autre » et le « Cardinale Stage en augmente l'impact. À Bloomington, les gens se connaissent à un niveau personnel, donc il y a une résonance émotionnelle différente. »



La bibliothèque Lilly propose également des cours d'écriture créative, où les élèves peuvent vérifier le processus d'écriture de Vonnegut et même des bulletins de rejet de ses manuscrits.



D'après Isabel Planton, c'est « bénéfique » pour les jeunes écrivains. Cela leur permet de voir que même un auteur à succès comme Kurt Vonnegut s'est confronté à l'échec. « Il n'arrêtait pas d'essayer et de changer sa stratégie pour être publié, et ça a fini par marcher pour lui », a conclu la bibliothécaire.



Kurt Vonnegut est un écrivain américain de science-fiction, né le 11 novembre 1922 dans l'Indiana et mort le 11 avril 2007. Mobilisé dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier par les Allemands et travaille dans un abattoir à Dresde jusqu'à la victoire des Alliés.