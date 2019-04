Thierry Diaz, directeur commercial branche illustré chez Hachette Livre

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Né en 1969, Thierry Diaz est diplômé d’Audencia (École Supérieure de Commerce de Nantes) et est titulaire d’un Diplôme d’Études Comptables et Financières. Il a commencé sa carrière au sein du groupe Promodès en 1993, d’abord comme chef de rayon librairie et papeterie, puis comme cadre commercial à la direction financière et comme responsable des achats Librairie.Il a ensuite rejoint le groupe Carrefour en tant que responsable de la centrale librairie jeunesse et bandes dessinées. En 2002, il a pris la direction des achats librairie d’Amazon.fr.En 2003, il a rejoint Virgin-Furet du Nord en tant que directeur du livre, puis, en 2006, il a été nommé directeur d’Univers Poche au sein du groupe Editis. Depuis 2015, il était directeur général des Éditions Points-Seuil.