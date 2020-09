Thierry Rocher : “Pas de spectacle = pas de revenus”

« Dès que l’on commence à lire du “Thierry Rocher” on se dit que ce gars — là est né en “Absurdie” et les morceaux choisis recueillis dans le présent ouvrage en sont une illustration parfaite, même si ce n’est pas de la bande dessinée. Notre Expert, puisqu’il se qualifie ainsi et qu’il aurait bien tort de se priver, a de lointains ancêtres du côté du Sapeur Camember et de Pierre Dac : facétieux certes, mais d’une empathie profonde pour les animaux humains que nous sommes... La méchanceté ne fait pas partie de son pedigree culturel et d’ailleurs je crois qu’il ne connaît même pas le mot. »Thierry Rocher, auteur, chroniqueur, comédien et humoriste fait partie de l’équipe de la Revue de presse de Paris Première. Il est membre de l’Académie Alphonse Allais.Thierry Rocher donne rendez-vous aux fidèles téléspectateurs de Paris Première pour la reprise de la Revue de Presse, avec toute l’équipe, le lundi 28 septembre (puis le 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre) toujours en direct du Théâtre du Grand Point-Virgule.En attente des dates à confirmer (Paris Sentier des Halles, Lille, Versailles, etc.), le nouveau spectacle « Expert » mis en scène par Laure Dehorter et Philippe Chevallier sera repris à Cogolin (Var) les 27 et 28 novembre, et à Clermont-Ferrand les 4, 5, 6 décembre.De son côté, le préfacier Philippe Chevallier sera en tête d’affiche de la pièce « Panique au ministère » à partir du 4 octobre.Thierry Rocher – L’expert et Qi Shi Tsu – LEN Editions – 9782312074368 – 13 €