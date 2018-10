Thomas Harris, créateur d'Hannibal Lecter, publiera un roman en 2019

Le 21 mai 2019, les librairies anglophones accueilleront un ouvrage déjà très attendu : le nouveau roman de Thomas Harris, le créateur du personnage d'Hannibal Lecter. 13 ans après Hannibal Rising, Harris publiera un nouveau livre qui, autre surprise, ne mettra pas en scène le célèbre cannibale.

Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme

Entré en littérature avec Black Sunday, en 1975, Thomas Harris avait connu le succès avec Dragon Rouge, en 1981 (traduit en français par Jacques Guiod l'année suivante), puis, surtout, avec Le Silence des agneaux, en 1988 (traduit en français en 1990 par Monique Lebailly). Ces deux romans avaient introduit le personnage d'Hannibal Lecter.

Le psychiatre cannibale avait connu une exposition sans précédent avec le film de Jonathan Demme, en 1991, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins.

Ce nouveau livre de Thomas Harris ne mettra toutefois pas en scène Hannibal Lecter : en 2004, Harris avait signé un contrat pour deux livres et, après Hannibal Rising en 2006 (traduit en français par Bernard Cohen sous le titre Hannibal Lecter : Les Origines du mal et publié par Albin Michel), l'auteur avait pris son temps. Pour le moment, le titre même du livre est tenu secret...

L'éditeur William Heinemann a par ailleurs précisé que ce roman serait indépendant et n'appellerait pas forcément de suite comme les précédents. Connu pour être assez discret, Harris ne répond plus qu'aux mails de ses lecteurs, et refuse depuis des années toute interview...

Rendez-vous en mai 2019, donc. Grand Central publiera le livre aux États-Unis, dont le titre et la couverture seront révélés cet automne.