Thomas Piketty : égalité et éducation, les véritables piliers du progrès humain

En s’appuyant sur des données comparatives inédites, ce livre propose une histoire tout à la fois économique, sociale, intellectuelle et politique des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hyper-capitalistes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-démocrates.De cette analyse historique émerge une conclusion importante : c’est le combat pour l’égalité et l’éducation qui a permis le développement économique et le progrès humain, et non pas la sacralisation de la propriété, de la stabilité et de l’inégalité.Le nouveau récit hyper- inégalitaire qui s’est imposé depuis les années 1980-1990 est en partie le produit de l’histoire et du désastre communiste. Mais il est également le fruit de l’ignorance et de la division des savoirs, et il a largement contribué à nourrir le fatalisme et les dérives identitaires actuelles.En reprenant le fil de l’histoire, dans une perspective pluridisciplinaire, il est possible d’aboutir à un récit plus équilibré, et de tracer les contours d’un nouveau socialisme participatif pour le XXIe siècle.C’est-à-dire un nouvel horizon égalitaire à visée universelle, une nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs, plus optimiste à l’égard de la nature humaine, et aussi plus précise et convaincante que les récits précédents, car mieux ancrée dans les leçons de l’histoire globale.[à paraître 12/09]Thomas Piketty – Capital et idéologie – Seuil – 9782021338041 – 25 €