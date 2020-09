Thriller : 17 auteurs donnent de leurs nouvelles pour l'association ELA

Le point commun de leurs textes ? Ce sont autant de réécritures de contes, originales, contemporains ou encore décalées...Blanche-Neige à Amsterdam, Pinocchio à Los Angeles, Le Petit Chaperon rouge à Paris, Boucles d’Or qui tombe en panne là où elle aurait mieux fait de ne jamais s’arrêter, le Petit Bonhomme de pain d’épices en proie à un serial killer trop gourmand... mais aussi Peau d’Âne, saint Nicolas, Poucet, Cendrillon et beaucoup d’autres !Les auteurs sont Nicolas Beuglet, Roy Braverman / Ian Manook, Armelle Carbonel, Christophe Dubourg, Nicolas Duplessier, Damien Eleonori, Thomas Enger, Jacques Expert, Victor Guilbert, Johana Gustawsson, Vincent Hauuy, Lorraine Letournel Laloue, Jérôme Loubry, Mo Malo, Alice Morgane, Ludovic Miserole et Ivan Zinberg, tous coordonnés par Damien Eleonori.Fondée en 1992 par Guy Alba, ELA regroupe des familles qui s’unissent pour vaincre ces maladies génétiques. Les leucodystrophies sont des maladies neurodégénératives qui affectent la myéline (gaine des nerfs) du système nerveux et détruisent peu à peu toutes les fonctions vitales (ouïe, vue, mobilité…). Depuis sa création, ELA poursuit les mêmes missions : accompagner et soutenir les familles concernées par une leucodystrophie, stimuler le développement de la recherche, sensibiliser l’opinion publique, développer son action au niveau international. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces pathologies. Plus d’informations : www.ela-asso.com (à paraître le 15 octobre) Collectif - Storia - Hugo Poche - 9782755685176 - 7.60 €