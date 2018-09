Times Newer Roman : une police pour remplir plus en écrivant moins

Les étudiants du monde entier savourent déjà la nouvelle : plus besoin d’augmenter l’interlignage pour un mémoire un peu trop court ! Et toutes les astuces jusqu’à lors employées pour augmenter le volume de leur copie on trouvé un aboutissement : Times Newer Roman.





La police Times New Roman est connue pour son caractère très académique et officiel. Elle fait partie de la famille des réales, apparue en 1931 dans The Times, journal londonien. Réalisée par Victor Lardent, cette police historique fut par la suite démocratisée par Microsoft, lorsqu’il la fit figurer comme police avec empattement par défaut dans Word.

Or, TNR est conçue certes pour faciliter la lecture, mais surtout occuper moins d’espace.







Avec Times Newer Roman, on préserve la première qualité, mais on allonge légèrement le pas. Ainsi, sur un document de 15 pages avec interligne unique, Times New Roman nécessite 6880 mots contre 5833 pour Times Newer Roman. Un luxe inédit.

Il s’agit d’un modèle basé sur Nimbus Roman N° 9 L, proposée en open source gratuitement. Cette dernière était pensée pour imiter la taille et l’aspect de TNR. Mais en introduisant un peu plus de distance entre les lettres, Times Newer Roman fera le bonheur d’étudiants qui sèchent...

On peut télécharger gratuitement Times Newer Roman à cette adresse.

via The Verge