Timothée de Fombelle présidera de la commission Littérature jeunesse (CNL)

Le Premier ministre a nommé, sur proposition de Vincent Monadé, président du Centre national du livre, Timothée de Fombelle à la présidence de la commission « Littérature jeunesse » du CNL. Il succède à Jean-Claude Mourlevat, auteur. Le CNL tient à remercier Jean-Claude Mourlevat pour son engagement bénévole, sa disponibilité et son efficacité.





Timothée de Fombelle - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Timothée de Fombelle est un auteur et dramaturge. Il a publié son premier roman, Tobie Lolness, en 2006 chez Gallimard Jeunesse. Le roman rencontre un succès mondial et est traduit en 29 langues. Il a reçu une vingtaine de prix français et internationaux parmi lesquels le prix anglais Marsh Award, le prix italien Andersen et la plupart des prix français consacrés à la littérature jeunesse.



Les deux volumes de son roman Vango sont publiés par Gallimard Jeunesse en 2010 et 2011. En 2012, Vango est choisi pour représenter la France pour la Liste d’honneur de l’IBBY (« International Board on Books for Young people »). À l’automne 2012, paraît Victoria rêve ainsi qu’une préface pour la nouvelle édition du Petit Prince chez Gallimard Jeunesse.



En 2014, est publié Le Livre de Perle, roman qui mêle le monde des féeries à celui du XXe siècle. Aussitôt récompensé par la Pépite du meilleur roman adolescent européen au Salon du livre et de la presse jeunesse, puis par le Prix de la foire de Brive, il est sélectionné en vue de la Carnegie Medal en 2017.





La Bulle, son premier album illustré par Eloïse Scherrer paraît à l’automne 2015. Georgia : tous mes rêves chantent, illustré par Benjamin Chaud, conte musical créé en 2016 avec l’ensemble Contraste (Gallimard Jeunesse), reçoit à nouveau une Pépite au Salon du livre et de la presse jeunesse. En 2017 paraît Neverland aux éditions de l’Iconoclaste, son premier livre pour les adultes.



Créée en 1983, la commission « Littérature jeunesse » est l’une des 18 commissions du CNL. Son rôle est de donner son avis sur les demandes d’aides émanant d’auteurs, de traducteurs, d’éditeurs et de revues.