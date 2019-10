Timothy Leary, Grand Prêtre du LSD et homme le plus dangereux d'Amérique

À Washington, le président Nixon aligne les nuits sans sommeil, embourbé dans la guerre du Vietnam. Les manifestations pacifistes rassemblent des dizaines de milliers d’étudiants sur les campus, des bombes explosent un peu partout dans le pays, les émeutes raciales se multiplient et les Black Panthers menacent d’incendier la Maison-Blanche.Quelques mois plus tôt, Timothy Leary, plus connu comme étant le « Grand Prêtre du LSD », s’était porté candidat aux élections au siège de gouverneur de Californie face à un certain Ronald Reagan. Il fut arrêté pour possession de 2 joints... Son évasion spectaculaire fut le grand fait d’armes de la contre-culture hippie la plus radicale, déterminée à déclencher la révolution et à renverser le gouvernement américain.Malgré tous les périls, Nixon n’a dès lors plus qu’une obsession : mettre la main sur Leary, qu’il qualifie « d’homme le plus dangereux d’Amérique », rapportait le New York Times. « Qu’un type aussi taré, névrosé et dangereux que Nixon me qualifie ainsi... c’est ma récompense ultime, c’est mon prix Nobel », y répondit Timothy LearyBasé sur de nombreux témoignages inédits et archives récemment ouvertes, L’homme le plus dangereux d’Amérique est le récit palpitant d’une impitoyable chasse à l’homme menée par le FBI, des USA à l’Afghanistan, en passant par la France, l’Algérie, la Suisse, etc. Un récit au rythme haletant où se croisent hippies défoncés, groupes radicaux américains, d’étranges aristocrates européens, trafiquants d’armes et agents secrets.Un trip délirant au cœur de la contre-culture américaine ![à paraître ] Bill Minutaglio et Steven L. Davis – trad. Jean-Marie Doury – L’homme le plus dangereux d’Amérique – Nevicata – 9782875231383 – 22 €