Tirage de têtes : première maison d’édition associative et étudiante

Estelle Keravec et Mathilde Paquien, fondatrices des éditions Tirage de Têtes





Créer une structure indépendante

"La maison d'édition a une vocation sociale et solidaire"

L’homme et l’amer, Frédéric Adam L’Errance de Telvän, Killian Morvan Chroniques d’un tumulte, René Max David et Ivadela Trund Nuit d’exister, Corentin Huet Un amour de sœurs, Caroline de Ruffray Drim’Tim, Léna Guillemot et Virginie Costa

Estelle Keravec et Mathilde Paquien, étudiantes en master 2 métiers du livre et de l'édition de l'Université Rennes 2, mais aussi co-présidentes de l’association étudiante Tirage de Têtes, se sont lancé un nouveau défi. Passionnés du monde du livre et de sa commercialisation, elles ont décidé de créer leur propre maison d’édition : Les éditions Tirage de Têtes.Chaque année les étudiants de deuxième année du master doivent réaliser deux projets éditoriaux, de la conception à l'impression. La maison associative Tirage de Têtes a donc décidé de mettre en avant ces travaux et de les commercialiser à l'échelle locale tout d'abord.« Le but de la maison d'édition est de permettre aux étudiants d’avoir une réelle expérience d’éditeur. Nous devenons ainsi une des seules maisons d'édition associatives entièrement gérées par des étudiants. Nous voulions nous démarquer et c’est une formidable opportunité pour nous de devoir gérer une structure éditoriale pour notre avenir professionnel, c’est une expérience très enrichissante et formatrice », ont affirmé les co-présidentes à ActuaLitté.La maison d'édition Tirage de Têtes a annoncé la mise en vente d'une cinquantaine d'ouvrages d'ici la fin de l'année scolaire. Ils seront proposés sur leur site internet ainsi que dans différentes librairies rennaises. Ces projets sont évalués dans le cadre de leur formation, mais « nous le faisons également parce que nous sommes des passionnées du livre », déclarent les deux étudiantes.« Nous voulions créer une structure indépendante et tenter l’aventure pour que les étudiants aient la main sur toutes les décisions », ajoutent-elles. Et pour cause, de la conception à la distribution, tout est géré par les étudiants. « Nous les confectionnons entièrement (recherche d’auteur, correction, mise en page, ventes, etc.) et travaillons avec l’imprimerie Ouestélio à Brest pour l’impression. Nous nous chargeons également de la distribution dans toute la France. »Aucun des ouvrages édités n'a été au préalable publié chez d'autres éditeurs. « Ce sont tous des publications inédites » affirment les co-présidentes. Certains concernent des artistes connus comme Ymages par Stephane Alfonsi. La plupart restent des auteurs et illustrateurs inconnus du grand public, les deux jeunes femmes espérant endosser le rôle de « tremplins » pour ces derniers.N'ayant pas eu de soutien financier de la part de l'université, le projet a été possible grâce aux préventes qui ont permis de financer l'impression des premiers titres.Pour les tirages, la maison d'édition est partie sur une base de 50 exemplaires par ouvrage, mais certains s'étant particulièrement bien vendus en prévente, elle a décidé d'en imprimer davantage (80). « Nous avons également des ouvrages de théâtre et de poésie pour lesquels le public est plus difficile à trouver. Nous adaptons nos tirages aux ouvrages et faisons du cas par cas. »Les projets éditoriaux des étudiants du master 2 étaient jusque-là financés par les étudiants eux-mêmes. « Nous avons donc décidé de créer cette maison d'édition pour permettre à chaque étudiant de réaliser ses projets sans être limité par sa capacité financière. Ainsi, chaque étudiant à la même chance et les mêmes opportunités sans avoir dépensé un seul centime. La maison d'édition a donc une vocation sociale et solidaire. Elle permet également de valoriser le travail des étudiants et de donner de la visibilité à de nouveaux auteurs. »En tant qu'association à but non lucratif, les bénéfices des ventes des ouvrages seront réinvestis pour imprimer ceux de l’année suivante. « Mathilde et moi-même sommes les deux fondatrices de la maison d’édition et nous passerons la main au mois de septembre à la nouvelle promotion de M2. Nous espérons que cette structure soit pérenne et nous garderons bien sûr un œil dessus, pour aider les suivants à faire prospérer nos publications. »Les éditions Tirage de Têtes n'ont pour l'instant aucune publication numérique mais pour Mathilde et Estelle, cela reste tout à fait envisageable à l'avenir puisque les étudiants sont également formés pour créer des EPUB.Quelques exemples d'ouvrages édités:En parallèle à ce projet, l'association a aussi été sélectionnée pour le budget participatif mis en place par la Ville de Rennes (fabrique citoyenne). Les étudiants vont donc prochainement installer des bibliothèques en libre service dans le métro rennais.« Nous sommes très fières d’avoir été porteuses de ces deux projets, il s’agissait d’un véritable défi pour nous deux et un challenge un peu fou mais dans lequel nous croyions beaucoup ! » ont conclu les deux jeunes femmes.Le projet se distingue assez notablement de l'initiative mise en place par le Master Métiers du livre de La Sorbonne - Paris 4 : les étudiants ont en effet, depuis plusieurs années, de produire un livre original, en montant une structure permettant leur commercialisation. Mais cette perspective s'inscrit dans le cadre de leur formation, et ne part pas d'une initiative comme celle des étudiantes rennaises.