Titeuf et Tik Tok : Le Guide du Zizi sexuel revient dans une nouvelle version

Des thématiques nouvelles

< >

Publié en 2001 en France, Le Guide du zizi sexuel qui mettait en scène le très jeune Titeuf face au sujet complexe de la sexualité avait suscité bon nombre de polémiques, choquant même outre-Atlantique . Deux décennies plus tard, le duo Zep et Hélène Bruller signent une seconde version de l’album, adapté aux défis de la modernité.« Internet il y a 20 ans en France, c’était la préhistoire. Aujourd’hui on sait que toute l’information, l’éducation sexuelle, se fait par internet, malheureusement », confie le dessinateur à France info . L’objectif de cette nouvelle parution est notamment d’aborder ces nouveaux dangers numériques en offrant des conseils sur les rencontres en ligne ou sur les moyens de se protéger d’un cyberharcèlement.« Ce n’est plus forcément le Monsieur dans le square qui est le premier prédateur sexuel, ce sont les gens qui avancent masqués, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les sites de rencontre, sur les tchats, sur les forums, qui viennent vraiment chasser », affirme Zep à l’AFP. Pour lui, le physique des préadolescents est plus que jamais source de complexes, « ils ont des pages Instagram, TikTok, où ils se montrent beaucoup » : les corps, bien plus mis en scène qu’auparavant, seraient sans cesse soumis aux jugements des autres.De nouveaux sujets font leur apparition dans les pages de l’album. « Pour s’aimer, se faire des caresses, des baisers et avoir une sexualité épanouie, il faut avant tout que chacun exprime son consentement par ses paroles et ses actions », peut-on lire dans Le Guide avant qu'il n'aborde en détail ce qu’est le consentement.#MeToo est passé par là, et les jeunes lecteurs sont par ailleurs invités à réfléchir à la notion du genre ou encore au polyamour. « Le genre, ou précisément l’identité de genre, c’est le ressenti qu’on a d’être fille ou garçon (ou les deux, ou aucun des deux...). Ce ressenti est unique pour chaque personne [...]. Le sexe, c’est biologique : on nait avec un corps formé d’une certaine façon », explique ainsi le livre.Si les auteurs souhaitent faire de la prévention, ils n’oublient pas que les rencontres amoureuses et sexuelles sont aussi des découvertes sources de joie : « L’éducation sexuelle se faisait beaucoup autour de la prévention des dangers, des prédateurs sexuels, des maladies... C’est important de faire ça, mais c’est aussi important de dire que la sexualité et l’amour [...], c’est aussi un terrain de plaisir et de jeu », conclut le dessinateur.