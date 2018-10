Todd Bol, qui mettait des bibliothèques dans les rues, est mort

Little Free Library à Key West (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Todd Bol ne fut sans doute pas le premier à partager quelques livres directement dans la rue, mais il est à l'origine de la structure Little Free Library, une organisation à but non lucratif qui recense les bibliothèques de rue et valorise les initiatives. Plus de 75.000 bibliothèques de rue sont aujourd'hui enregistrées auprès de l'organisation, dans le monde entier.

Et celles qui ne le sont pas ont sans doute été inspirées par le phénomène créé par Todd Bol et les Little Free Libraries : soudainement, le monde semble s'être rendu compte que les livres étaient particulièrement simples à partager, gratuitement et localement.

Little Free Library confirme la disparition de son créateur, le 18 octobre dernier, des suites d'un cancer du pancréas. Les gestionnaires des petites bibliothèques de rues sont invités à lui rendre hommage en disposant un ruban blanc ou argent sur leurs petites boites à faire des heureux et des lecteurs.











Après avoir perdu son emploi, en 2009, Todd Bol s'était lancé dans la fabrication maison d'une petite boite pouvant abriter des livres, disposant d'une porte : la première Little Free Library venait d'être construite. Il l'installa devant sa maison, avec une pensée pour sa mère, institutrice, décédée en 2001.



Moins d'un an plus tard, son initiative était déjà remarquée au niveau local, et Bol fabriqua quelque 30 autres Little Free Libraries cette année-là, et bien d'autres ont poussé dans les villes depuis.

via MPR News