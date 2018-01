Tomi Ungerer, Marie-Aude Murail... Les Légions d'honneur du 1er janvier

Le gouvernement n'a pas manqué un des premiers rendez-vous du début d'année, et a publié les différents décrets relatifs aux promotions et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur. Pour commencer 2018, outre Tomi Ungerer et Marie-Aude Murail, on compte quelques universitaires, mais aussi des représentants du monde associatif et de l'action en faveur de la lecture, que le gouvernement souhaite soutenir...

Une médaille de chevalier de la Légion d'honneur (Sunny Ripert, CC BY-SA 2.0)

Au grade de commandeurMme Clément (Catherine, Thérèse, Yvonne), philosophe, romancière et critique littéraire. Officier du 2 juillet 2009.M. Ungerer (Jean, Thomas, Théodore dit Tomi), dessinateur, auteur. Officier du 5 décembre 2001.Au grade d'officierM. Deroo (Eric, Didier), historien, cinéaste, auteur et réalisateur. Chevalier du 7 mars 2006.Au grade de chevalierM. Binebine (Abdessamad dit Mahi), écrivain, peintre et sculpteur (Maroc) ; 20 ans de services.Mme Delphis-Delbourg, née Delphis (Marylène, Françoise), chef d'entreprise, écrivain et traductrice (Etats-Unis) ; 32 ans de services.Au grade d'officierMme Bona, née Conte (Dominique, Henriette, Marie), écrivaine, membre de l'Académie française. Chevalier du 12 novembre 2008.Au grade de chevalierM. Beaufort (Arnaud, Jean, Michel), directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France ; 27 ans de services.Au grade d'officierMme Murail (Marie-Aude, Cécile, Brigitte), auteure de livres destinés à la jeunesse, intervenante en milieu scolaire. Chevalier du 10 février 2004.Au grade de chevalierMme Bauby-Malzac, née Malzac (Michèle, Andrée, Fernande), professeure honoraire, présidente d'une association pour la promotion de la lecture ; 47 ans de services.Mme Bernanoce (Marie-Christine, Georgette dite Marie), maîtresse de conférences en littérature et études théâtrales, spécialiste du théâtre contemporain pour la jeunesse ; 42 ans de services.Au grade d'officierMme Trédé, née Boulmer (Monique, Alice, Cécile), helléniste, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, professeure émérite de l'Ecole normale supérieure. Chevalier du 13 juin 2000.M. Dalarun (Jacques, Charles, Marie), historien, membre de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; 42 ans de services.Mme Le Masne de Chermont (Isabelle, Marie, Christine), conservatrice générale des bibliothèques, directrice du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France ; 31 ans de services.Au grade de chevalierMme Dauphin, née Roomataaroa (Voltina), traductrice, interprète, spécialiste du tahitien (Polynésie française) ; 37 ans de services.