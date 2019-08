Toni Morrison, cet “aspect essentiel de la réalité américaine”

Christopher Drexel, domaine public



À l’époque, l’Académie suédoise avait voulu récompenser celle qui « dans ses romans caractérisés par une force visionnaire et une grande puissance poétique, ressuscite un aspect essentiel de la réalité américaine ».Avec Entre vos mains, les éditions de l'Aube ont publié le magnifique discours que Toni Morrison a alors prononcé à Stockholm.« Je l'ignore. J'ignore si l'oiseau que vous tenez est vivant ou mort, mais je suis sûre d'une chose : il est entre vos mains. Il est entre vos mains », avait écrit Toni Morrison . Mais tout la beauté du texte vient ensuite : « On peut interpréter sa réponse ainsi : s’il est mort, vous l’avez trouvé dans cet état ou vous l’avez tué. S’il est vivant, vous pouvez encore le tuer. À vous de décider s’il doit rester en vie. Dans un cas comme dans l’autre, vous en êtes responsables. »On ne peut l’appréhender en une seule lecture : il faut y revenir plusieurs fois, pour saisir l’ensemble de ce qu’elle veut nous dire. Militant, ce texte évoque les minorités, interpelle la jeunesse, les mouvements de résistance, condamne la banalisation de la violence, le racisme du langage... On peut en découvrir un extrait ci-après.Son éditeur, Christian Bourgois, annonce par ailleurs qu’il publiera le 3 octobre prochaine La source de l'amour-propre, dernier essai de Toni Morrison.Toni Morrison ; Pascal Lemaître, trad Benoîte Dauvergne – Entre vos mains – L’Aube – 9782815930567 – 12,90 €