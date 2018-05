Top 100 des livres les plus populaires du 21e siècle

Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien trône – logiquement ? – au sommet des livres préférés des Français dans une étude intitulée « Les 100 livres du siècle sur le Web » produite par SEMrush, un logiciel marketing en ligne. Sans surprise, en deuxième place, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, et en troisième, 1984 de George Orwell.



L’ambition de SEMruch est de décompter les 100 livres les plus populaires du 21e siècle. Selon le logiciel, les textes des livres Le Seigneur des anneaux ainsi que Le Petit Prince sont demandés sur Google plus de 100.000 fois par mois en moyenne. SEMrush tente d'expliquer leur popularité par « les déclinaisons du cinéma, du théâtre ».

En comparant avec le classement des 100 meilleurs livres du 20e siècle, publié en 1999 par Le Monde et Fnac, on remarque que L’Étranger, d’Albert Camus, est tombé de la première place à la 6e place. De même, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, demandé sur Google 1600 fois, en moyenne, par mois, est passé de la 2nd place à la 50e.



Il faut cependant préciser que les cent livres du 20e siècle avaient été présélectionnés par des libraires et des journalistes, et 17000 Français avaient répondu à la question : « Quels livres sont restés dans votre mémoire ? » SEMrush a, à l’inverse, opéré une analyse auprès du moteur de recherche Google.



Le top 100

Après 1984 en troisième position, on retrouve Les Faux-Monnayeurs d’André Gide en quatrième place, puis Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. De la 7e à la 10e position, on peut lire Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, Le Nom de la Rose d’Umberto Eco ou encore Le Journal d’Anne Frank.