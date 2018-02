Topple Books, une maison tournée vers les femmes chez Amazon

Une fois n’est pas coutume, Amazon se trouve raccord avec l’actualité, dévoilant la création d’une nouvelle maison d’édition. Cette dernière sera confiée à Jull Soloway, cinéaste, scénariste et réalisatrice. Topple Books est inauguré ce jour, et mettra l’accent sur la voix des « femmes de couleur, non-conformistes, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et queer », assure Amazon.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Connue pour son engagement féministe aux États-Unis, notamment, Jill Soloway est également actrice et comédienne. En tant que scénariste, elle avait collaboré à la série Six Feet Under. Pas vraiment le plus significatif dans son combat, toutefois. Pour Amazon, elle dirigera donc Topple Books.

En tant que directrice de la maison, ses choix éditoriaux porteront sur des auteures et auteurs, sans discrimination, à travers des récits et œuvres de non-fiction. « Nous vivons dans un monde complexe et désordonné, où chaque jour, nous devons activement recentrer nos choix et notre propre expérience en mettant nos privilèges à l’épreuve », explique-t-elle.

Avec Topple Books, ce sont ces voix à même de bousculer et recentrer qu’elle recherchera. « Nous cherchons ces paroles essentielles, incontestables et si souvent inaudibles », poursuit-elle.

Topple Books est à mettre en relation avec la propre société de production qu’a montée Jill Soloway, qui cherche également à valoriser les voix marginalisées. Une collaboration étroite est également prévue avec Little A, autre filiale d’Amazon Publishing, dédiée à la fiction et la non-fiction.