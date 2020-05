Toujours confinée, La Grande librairie interroge l'histoire des crises sanitaires

Autour de François Busnel , des romanciers, des historiens et un médecin légiste évoqueront l’histoire des rituels et de l’ignorance et reviendront aussi sur le plus célèbre de tous les confinés de l’histoire de France : Napoléon.Sont ainsi conviés :Philippe Charlier, Rituels (Cerf éditions)Alain Corbin, Terra Incognita - une histoire de l’ignorance (Albin Michel)Patrice Gueniffey et Loris Chavanette, Napoléon entre l’éternité, l’océan et la nuit (Bouquins / Robert Laffont)Sylvie Yvert, Une année folle (Héloïse d’Ormesson/ Pocket)Emmanuel de Waresquiel, J’ai tant vu le soleil (Gallimard)Dans le cadre de son grand concours « SI ON LISAIT … A VOIX HAUTE » on retrouvera, Adeline d’Hermy de la Comédie Française, qui nous donnera ses conseils pour bien lire à voix haute.Enfin, à l’occasion des « Lectures confinées » Josiane Balasko et Denis Podalydes seront présents.