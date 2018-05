Toujours moins de librairies à Paris, mais les fermetures diminuent

L’Atelier parisien d’urbanisme vient de communiquer une mise à jour de son étude portant sur les commerces de la capitale. Un recensement réalisé en mars et avril 2017 permet d’aboutir à une double cartographie : l’inventaire 2017, et l’évolution entre 2014 et 2017.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans les conclusions générales, on constate que, sur l’ensemble de la période étudiée, des tendances remarquées dès 2003, s’amplifient. Les commerces alimentaires sont en augmentation constante – 120 ouvertures par an actuellement – de même que pour les cafés et les restaurants.

Depuis 2014, en revanche, on compte un retrait des librairies et de la presse, avec 152 établissements de moins. « La diminution du nombre de librairies est moins forte que sur la période précédente 2011-2014 (-10 %). Entre 2014 et 2017, on enregistre la perte de 48 librairies (-6 %). »



Et d'ajouter : « La presse connaît également une forte diminution de son activité jamais atteinte jusqu’alors (-28 %, -68 établissements). Les nouvelles formules d’abonnements disponibles sur internet sont très certainement à l’origine de cette baisse », note l’enquête.





Avec une plus grande mise en perspective, le secteur de la librairie reste constamment en recul

2007 - 2011 : - 8 %

2011 - 2014 : - 10 %

2014 - 2017 : - 6 %

La diminution des librairies se ralentit, donc : en 2017, on comptait 703 libraires, soit 48 de moins sur les trois années examinées. De 2003 à 2017, ce sont 264 librairies qui ont disparu. On compte 118 disparitions sur la période, 70 créations et 633 établissements qui se sont maintenus.



Le secteur du Quartier latin – les Ve et VIe arrondissements – reste le plus dynamique, même si la librairie reste en perte de vitesse sur la période de 2007 à 2017 (44 magasins de moins, soit 18 %). En 2003, on recensait 254 librairies, contre 200 en 2017 – à mettre en relation avec le nombre de locaux culturels (livres anciens, galeries d’art, cinéma) de 4630 contre 4732 l’an passé.









On peut retrouver l’intégralité de ces informations dans le document ci-dessous, ou à télécharger à cette adresse.