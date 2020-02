Toulouse : des bibliothécaires dénoncent la “censure” de Rokhaya Diallo

Malin comme trois singes, Roland Topor, sérigraphie, 1972

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Un problème administratif ?

Un communiqué, diffusé par les syndicats CGT et Sud de la ville de Toulouse, évoque l'annulation de la venue de Rokhaya Diallo au sein de la médiathèque Grand M de Toulouse, situé dans le quartier du Mirail. D'après le document, la disparition de l'événement du programme culturel du réseau des bibliothèques de la ville serait le fait « du Maire de Toulouse et de la directrice du service de la lecture publique ».« Sans en référer à l'équipe de direction ni à l'équipe à l'origine de la programmation de la venue de Rokhaya Diallo, la directrice des bibliothèques, Christelle Di Pietro, aurait décidé de supprimer l'événement », nous confirme Fabrice Rastoul, délégué CGT des bibliothèques. « Seuls le cabinet du maire ainsi que l'imprimeur auraient été avertis, juste avant la communication de l'événement au public, et pas du tout l'équipe dirigeante ni celle à l'origine de la programmation », ajoute-t-il.Selon la mairie de Toulouse, contactée par nos soins, la venue de Rokhaya Diallo a bien été annulée, mais en raison d'un problème de procédure. « La personne qui a organisé cette rencontre n'a pas déposé le dossier d'invitation ni dans les formes ni dans les temps, l'annulation a donc été immédiate », nous précise-t-on. « Habituellement, ces dossiers sont présentés à un comité collégial, qui décide la programmation. » Aussi, la décision de supprimer l'événement ne relèverait pas de la volonté du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Pour la mairie, « la rencontre n'avait même pas été validée ».Pour les syndicats des bibliothèques, la justification ne tient pas : « Cette venue, dans la programmation, avait suivie le parcours habituel, elle avait même été validée par le cabinet culturel. Cette rencontre s'intégrait dans le cadre du contrat de ville, puisque la médiathèque se trouve dans un “quartier sensible” de Toulouse. Autrement dit, même la préfecture en avait connaissance », indique Fabrice Rastoul.L'organisation de la venue de Rokhaya Diallo était si avancée que l'impression de la revue Manifestas, magazine bimestriel des animations du réseau, aurait été interrompue par la directrice des bibliothèques, Christelle Di Pietro, afin d'en supprimer la mention. Par ailleurs, des bons d'engagement auraient été signés. Nous avons tenté de joindre la directrice du réseau des bibliothèques de Toulouse, sans succès.Car très vraisemblablement, l’idée d’inviter une féministe qui se définit comme intersectionnelle et décoloniale aurait fini par poser problème. « Généralement, de pareilles déprogrammations viennent de la tutelle », nous assure-t-on. « Ici, le cas est relativement inédit : nous avons des bibliothécaires opposés à cette censure, et en face, une direction et une tutelle qui tiennent la position inverse. »« Dans le service, cette annulation soulève un tollé d'indignation, qui va jusqu'aux conservateurs. Il semble bien que les prises de position de Rokhaya Diallo en soient à l'origine », nous explique-t-on. Une ambiance refroidie entre direction et personnel, alors qu'un projet d'établissement se profile, quelques mois après l'arrivée de Christelle Di Pietro à la tête du réseau, en juillet 2019. La semaine prochaine, une réunion à ce sujet devrait réunir directrice et personnels, l'occasion, sans doute, d'une mise au point.En attendant, Rokhaya Diallo ne devrait pas être invitée prochainement dans la médiathèque Grand M. Selon la mairie, elle a été informée, « de manière cordiale », de l'annulation de son invitation, remise sine die en raison d'un « délai trop court pour la replanifier ». Nous avons tenter de joindre Rokhaya Diallo pour l'écriture de cet article.