Toulouse : l'auteur d'un livre sur Mohammed Merah jugé pour diffamation

Alex Jordanov, auteur de Merah, l’itinéraire secret paru en 2015 aux éditions du Nouveau Monde comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Toulouse avec son éditeur. Ils sont poursuivis pour diffamation présumée pour son titre sur l’affaire Mohammed Merah, « l’homme au scooter » qui a terrorisé Toulouse en mars 2012.





Journaliste d’investigation, documentariste, ancien producteur, c’est après deux ans d’enquête qu’Alex Jordanov publiera Merah, l’itinéraire secret. « Pour la première fois, une enquête de longue haleine déroule le fil réel des événements, mais aussi l’incroyable parcours de Mohammed Merah, de l’enfance jusqu’à ses odyssées secrètes en terre de djihad », résume l’éditeur. Interviewant des témoins, des familles, des enquêteurs, mais aussi le capitaine de l’armée américaine responsable de l’interrogatoire de Merah en Afghanistan avant le signalement au service français ou encore un responsable des services secrets pakistanais, Jordanov retrace le parcours du jeune Toulousain. Seulement, trois des personnes citées au cours de l’ouvrage ont déposé plainte, « estimant qu'ils étaient associés, clairement ou par insinuation, à une certaine apologie du terrorisme » explique le journal La Dépêche. Christian Etelin, ancien avocat de Mohammed Merah alors qu'il était encore qu'un délinquant s'indigne. « Aux Izards, tout le monde connaissait Merah, mais expliquer que c'est un univers qui se réjouit de cette affaire, c'est n'importe quoi ! Les jeunes étaient anéantis et son œuvre incrimine tout un quartier ».

Pourtant, l’auteur l’affirme face au tribunal, et réitère une fois sorti : « Il n'était pas question de nuire à qui que ce soit. » Son travail d’investigation long de plusieurs mois avait pour but « de pointer les dysfonctionnements de l'enquête de police et de mieux comprendre la nébuleuse terroriste très importante à Toulouse », c’est pourquoi il s’est penché sur l’environnement de jeune terroriste. Le verdict sera rendu le 18 septembre.



Merah, l’itinéraire secret - Alex Jordanov - Nouveau Monde - 978-2369423454 - 19,00 €