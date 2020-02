Toulouse : “La censure n’a pas sa place en bibliothèque” (ABF)

Un dessin de Claude Ponti pour l'ABF

Depuis quelques jours, l'ambiance est particulièrement tendue à Toulouse : l'invitation de Rokhaya Diallo à la médiathèque Grand M de Toulouse, le 11 mars prochain, a été annulée. Si la mairie et la direction du réseau des bibliothèques évoquent une « erreur administrative », l'intersyndicale et une partie du personnel dénoncent un cas de « censure » Rokhaya Diallo, par l'intermédiaire de son avocate, a sommé le maire de Toulouse , Jean-Luc Moudenc (LR), de fournir « tout élément utile établissant le non-respect par la Médiathèque Grand M, de la procédure de validation de l’événement [...] et justifiant sa déprogrammation et l’absence de disponibilité dans les plannings de vos Bibliothèques ».Alors que l'Association des Bibliothécaires de France prépare un communiqué sur la censure en bibliothèque, des collections et au-delà, Alice Bernard, présidente de l'association professionnelle, a accepté de répondre à nos questions par mail.

ActuaLitté : L'Association des Bibliothécaires de France qualifierait-elle cet événement de « censure » ?

L’annulation d’une animation, de manière générale, peut être liée à diverses causes ; mais elle ne peut être mue par une divergence d’opinions personnelles comme le laissent entendre les médias (Actualitté, La Dépêche, Actu Toulouse) et syndicats qui se sont exprimés sur le sujet.Si tel est le cas, on peut effectivement parler de manquement au devoir de neutralité et bien de « censure », ce qui va à l’encontre de ce que l’ABF défend depuis de nombreuses années : qu’il s’agisse des collections comme de l’action culturelle, la censure n’a pas sa place en bibliothèque. Comment les bibliothèques peuvent-elles soutenir être des lieux de débats, des lieux d’expressions plurielles (dans le respect de la loi bien évidemment), si de l’autre côté une censure s’exerce, d’où qu’elle vienne ?

Le fait que l'annulation aurait été commandée par la directrice du réseau des bibliothèques est-il plus inquiétant qu'une annulation politique ? Comment lutter contre l'interférence des opinions personnelles dans l'offre culturelle pluraliste des bibliothèques ?

Difficile de savoir qui est véritablement à l’origine de cette annulation, je ne me prononcerai donc pas sur ce point.

Quelles sont les recommandations de l'ABF aux bibliothécaires victimes de pression de leur hiérarchie ?

En cas de pression hiérarchique, l’important est de ne pas rester isolé et de chercher du soutien, que ce soit du côté de l’administration elle-même (cadres dirigeants comme DRH, DG… élus en charge du personnel, de la culture…, appui des collègues…) comme de celui des syndicats.Du côté de l’ABF, notre comité d’éthique peut être contacté afin d’avoir de l’aide et des conseils — même s’il ne peut se substituer aux interlocuteurs locaux précédemment cités.Il peut également être judicieux de faire appel à des textes de référence dans la profession, qui ont une certaine légitimité et peuvent servir d’arguments de défense, notamment à l’encontre de la censure ( Manifeste de l’UNESCO Code de déontologie de l’ABF …).

À l'approche des élections municipales, ce type de censure aurait-il tendance à disparaitre, ou à rester limité ?

Les cas de censure ont toujours existé, sans corrélation avec les élections. Cette pratique, qui concerne à la fois les collections et l’action culturelle, est également courante dans d’autres pays (cf. Beyond banned books de l’ALA). En France, des cas problématiques nous sont parfois remontés, mais peu, finalement, rapportés aux bruits qui courent en silence…