Toulouse : les bibliothèques en grève “pour dire non à la censure”

(photo d'illustration, avilasal, CC BY 2.0)

L'annulation de la venue de Rokhaya Diallo à Toulouse, invitée par la médiathèque Grand M, agite depuis quelques semaines le réseau des bibliothèques de la ville. Si la mairie signale une « erreur administrative », avec une programmation non conforme à la procédure habituelle, l'intersyndicale et une partie des personnels dénoncent un cas de censure « Pour nous agents du service ces faits sont extrêmement graves, nous affirmons qu’à aucun moment les collègues ne se sont écartés des règles qui régissent la programmation culturelle du service. La venue de Rokhaya Diallo avait été discutée et décidée dans le cadre des partenariats (association, préfecture, lycée...) du Contrat de ville », indique l'intersyndicale dans un communiqué.L'assemblée générale du 27 février dernier aura vu les agents réunis s'accorder sur plusieurs points, notamment la demande d'activation de la « protection fonctionnelle pour les agents mis en cause dans le cadre de leurs fonctions », « la possibilité d'un recours juridique pour diffamation » à l'encontre du maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, pour les réponses qu'il a apportées aux questions sur l'annulation, ou encore la non-participation au projet d’établissement.Par ailleurs, le 11 mars prochain, date à laquelle Rokhaya Diallo devait intervenir avant l'annulation de sa venue, les agents en grève se retrouveront devant le Capitole, à Toulouse, pour manifester, indiquent les syndicats CGT et SUD.