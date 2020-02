Toulouse : situation tendue entre Rokhaya Diallo, la mairie et les bibliothécaires

Rokhaya Diallo, en 2018

(Deutsche Welle, CC BY-NC 2.0)

Une réponse juridique au maire

Rokhaya Diallo a réagi : son avocate, Me Solange Siyapdje, a adressé une lettre de mise en demeure au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pour obtenir des explications quant à l'annulation de sa venue, le 11 mars prochain, à la médiathèque Grand M. « La tenue de cette manifestation était sans ambiguïté, puisqu’elle figurait déjà dans les colonnes de la revue Manifestas, magazine bimestriel des animations du réseau, forcée brusquement d’interrompre ses impressions afin d’en supprimer la mention », indique ce courrier, cité par La Dépêche du Midi « Ces éléments sont propres à semer le doute dans l’esprit de ma cliente, qui, si elle est disposée à accepter l’annulation de l’une de ses interventions pour des raisons légales et justifiées, ne manquera pas de contester toute censure fondée sur ses convictions. Par conséquent, [...] nous vous demandons de nous fournir, sous huitaine, tout élément utile établissant le non-respect par la Médiathèque Grand M, de la procédure de validation de l’événement [...] et justifiant sa déprogrammation et l’absence de disponibilité dans les plannings de vos Bibliothèques », souligne encore le courrier de mise en demeure.Contactée, la mairie de Toulouse nous avait expliqué que l'annulation de la venue de Rokhaya Diallo s'expliquait par un problème administratif. « La personne qui a organisé cette rencontre n'a pas déposé le dossier d'invitation ni dans les formes ni dans les temps, l'annulation a donc été immédiate », indiquait l'administration . À l'inverse, l'intersyndicale des bibliothèques de Toulouse mettait en cause le maire, mais aussi la directrice du réseau des bibliothèques, Christelle Di Pietro.Les différentes parties se renvoient la responsabilité, donc, mais l'intersyndicale ne souhaite pas en rester là : « Le maire met directement en cause la directrice du Grand M, en disant qu'elle n'a pas saisi la commission chargée de valider la programmation, commission qui n'a jamais existé au demeurant », nous explique-t-on. « Aussi, nous n'écartons pas la possibilité de déposer une plainte en diffamation contre le maire : si des agents ont commis des fautes, il y a des voies disciplinaires à suivre, pour que les agents se défendent, sans passer directement par voie de presse. »L'intersyndicale et une partie des personnels de la médiathèque dénoncent, outre « la censure » déjà évoquée depuis plusieurs jours, « une négation complète, de ce cas de censure et de la chaine constituée par l'équipe de la médiathèque à l'origine de la programmation », explique Fabrice Rastoul, délégué CGT des bibliothèques. À ce titre, le chantier d'un projet d'établissement semble difficile, « dans une situation aussi tendue ».Une assemblée générale, organisée ce jeudi 27 février, devrait permettre à l'intersyndicale de définir les actions à venir, sur le plan juridique, donc, mais aussi dans la possibilité d'un débrayage du personnel le 11 mars, date à laquelle Rokhaya Diallo aurait dû venir à Toulouse.Selon nos informations, l'Association des Bibliothécaires de France devrait prochainement publier un communiqué sur la situation à Toulouse, afin de faire état de la position de l'organisation et des représentants de la profession.