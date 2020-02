Tourcoing accueillera une nouvelle boutique Furet du Nord en 2022

Furet du Nord Kremlin Bicêtre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Tourcoing sera définitivement le cœur d’activité pour le Furet du Nord : à l’automne 2019, s’installait le siège social et logistique de l’entreprise, quelques semaines avant que l’on n’apprenne le rachat du groupe de librairies lyonnaises, Decitre « Aujourd’hui nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons engagé les dernières discussions pour l’implantation d’un nouveau magasin en plein cœur de ville, 18 Grand-Place, dans l’ancien bâtiment de l’Hôtel du Cygne », indique le Furet dans un communiqué.En collaboration avec la ville de Tourcoing, la Métropole européenne de Lille et la Région Hauts-de-France, l’enseigne examinait donc comment investir un espace nouveau : près de 600 m² mètres carrés.« Celui-ci correspond à nos attentes : potentiel architectural, proximité avec les habitants, aménagements urbains de qualité, centralité commerciale. Autant d’atouts qui nous ont convaincus », assure l’entreprise.Un projet de développement qui s’inscrit, souligne-t-on, dans la volonté de la municipalité : renforcer et redynamiser le centre-ville.« Avec ce beau projet qui pourrait voir le jour à la rentrée 2021, nous sommes fiers de pouvoir redonner une nouvelle vie à ce bâtiment historique, d’y implanter le nouveau concept porté par l’enseigne et de revenir à Tourcoing », commente Pierre Coursières président du Furet du Nord.Ou peut-être début 2022. Mais à Furet bien né, la valeur n’attend pas le nombre des années…Ce sera là la 32e librairie du Furet — prenant en compte les boutiques Decitre — qui confortera sa position de premier libraire de France, avec plus de 50 % de son chiffre d’affaires (estimé à 150 millions €) réalisé sur le livre.