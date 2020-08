Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la bière : le premier livre de Jivay

photo : MabelAmber CC 0

Jivay, alias, Jean-Vincent Soriano, a pour la plante herbacée vivace grimpante une passion sans commune mesure. Mais n’allez pas croire que dans la bière tout houblon : du tout. Depuis 2016, Jivay anime sur YouTube une chaîne entièrement consacrée aux boissons fermentées. Avec 202.000 abonnés, le succès est au rendez-vous.Mi-septembre, alors que les beaux jours en auront encore quelques-uns devant eux, il publiera son premier livre — après avoir lancé sa propre marque de bière.Saviez-vous, par exemple, que dans les peuplades indigènes d’Amazonie on consomme plus de bière que d’eau ? Que les Russes ne considéraient pas la bière comme de l’alcool avant 2011 ? Ou encore qu’en Mésopotamie on pouvait se faire payer en bières par son employeur ?Dans ce livre richement illustré, Jivay retrace les faits les plus insolites et amusants sur le houblon à travers le monde et les époques. Mais aussi les meilleures manières de brasser, les divers styles de bières et leurs accords avec les mets, afin de vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur la boisson favorite des terrasses françaises.Et puisque la période y est propice, les amateurs pourront toujours s’offrir un petit trip de barman avec une tireuse à bière . Cependant on garde à l’esprit que l’alcool doit être consommé avec modération. Et bon escient. Mais si vous préférez boire seul, rien ne vous en empêche.[à paraître 17/09 - couverture à venir] Jivay – Tout ce qu’on ne vous a jamais dit sur la bière – Michel Lafon – 9782749943923 – 15 €