“Tout ceci m'a dégoûté” : 10 mois avec sursis pour avoir dessiné Tintin

N'est pas Hergé qui veut. Le verdict concernant l'illustrateur rémois, Pascal Somon, poursuivi par la société Moulinsart pour contrefaçon du personnage de Tintin, est tombé le 28 mai 2019. Le tribunal correctionnel de Reims l’a condamné à dix mois de prison avec sursis pour ses représentations du célèbre reporter, auxquels s'ajoutent 32.000 € de dommages et intérêts.



Un Tintin made in Reims



L'histoire entre Tintin et Pascal Somon a commencé en 1988, avec une affiche directement inspirée du quatrième album des aventures du journaliste : Les Cigares du pharaon. « Au départ, j’ai dessiné Tintin par plaisir », explique l'illustrateur. « Et puis des particuliers ont commencé à me passer des commandes. Je n’aurais sans doute pas dû imprimer des affiches et les vendre. Ceci étant, je n’ai pas fait fortune avec cela. Je ne roule pas en Porsche. »



Surfant sur le succès durable du personnage créé par Hergé, Pascal Somon monte un commerce autour des dessins, signés de sa main, en les vendant sous forme d'originaux et d'affiches imprimées. On peut retrouver quelques-unes de ses illustrations sur le site spécialisé



Ses « Tintin made in Reims » mettent en scène le célèbre reporter dans des situations ne figurant dans aucun des albums connus. On peut notamment voir le rouquin prendre du bon temps en jouant au golf, conduire une moto, poser aux côtés d'une femme... Jusqu'à ce que les problèmes arrivent.

Une “ atteinte au voeu d'Hergé ”



Il y a une dizaine d’années, les affiches « Tintin » du Rémois sont découvertes sur les murs de la librairie spécialisée Album, à Paris. Moulinsart, la société anonyme de droit belge chargée de l’exploitation commerciale de l’œuvre d’Hergé, les fait directement décrocher et engage un recours contre leur auteur. L'illustrateur est non seulement accusé de « plagiat », mais, plus encore, de « porter atteinte au vœu d’Hergé » qui refusait que son héros lui survive.



« Il s’agit d’interprétations. J’ajoute des éléments supplémentaires afin qu’il n’y ait aucune confusion possible. En aucun cas, je ne dégrade l’œuvre d’Hergé pour laquelle j’ai beaucoup de respect », se défendait le dessinateur avant son jugement.



Il y a quatre ans, en 2015, la cour d’appel de Reims l’avait déjà condamné à cinq mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour les mêmes faits. Cela n'a pas empêché l'illustrateur rémois, âgé de 58 ans, de continuer ses dessins. En effet, en 2017, de nouvelles affiches représentant Tintin et portant sa signature sont de nouveau découvertes par Moulinsart chez un antiquaire d’Annecy.



En conséquence, à la fin du mois d'avril 2019, le parquet avait demandé six mois d’emprisonnement ferme pour contrefaçon en récidive. Le tribunal correctionnel de Reims a été plus clément, en le condamnant à dix mois de prison avec sursis. Contactée, la SA Moulinsart n'a pas souhaité faire de commentaires.



« Cette fois-ci, j’arrête, j’en ai fini avec Tintin », a déclaré le dessinateur, à sa sortie du tribunal, le mardi 28 mai 2019. « Tout ceci m’a dégoûté. Je me retrouve dans la peau d’un gamin de CM2 qui s’est pris un coup de règle sur les doigts. »