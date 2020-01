Tout sur le procès de Donald Trump, en un seul livre numérique

(photo d'illustration, U.S. Embassy Bern, Switzerland, CC BY-SA 2.0)

La DPLA, créée par le Berkman Center for Internet & Society de l'université Harvard avec le soutien de la Alfred P. Sloan Foundation, se présente comme une sorte de service public. Aussi, proposer un accès simplifié à l'ensemble des documents relatifs à la fameuse procédure d'impeachment qui vise Donald Trump a pour objectif de nourrir le débat public, en donnant aux citoyens les clés afin de comprendre l'actualité.« L'ebook comprend des dépositions de témoins, des assignations et autres documents accessibles au public dans un format facile à lire. Les ajouts à la version préliminaire de cet ebook, initialement publiée en décembre, incluent le rapport de la House Judiciary Committee, le rapport du House Intelligence Committee et l'examen de quatre demandes FISA et d'autres aspects de l'enquête Crossfire Hurricane du FBI [enquête sur les liens entre des proches de Trump et les autorités russes, NdR], qui ont tous été rendus publics en décembre », précise la DPLA.On y parcourt notamment une transcription du fameux appel téléphonique passé par Donald Trump à son holomogue ukrainien, Volodymyr Zelensky : il aurait suggéré à ce dernier, notamment, d'ouvrir une enquête sur le fils de Joe Biden, pour gêner son potentiel rival aux présidentielles 2020.Soulignant que l'accès à des documents d'intérêt public fait partie des missions des bibliothèques, la DPLA précise que la mise à disposition du livre numérique « est une démarche non partisane, qui est proposée sans analyse ou perspective éditoriale ». Seuls la mise en page et le développement d'ebook correctement lisible constituent la valeur ajoutée par la DPLA.Cet intérêt et cette mise en avant de documents publics ne datent pas de la procédure d'impeachment de Donald Trump, puisque des rapports sur l'environnement ou encore celui de Robert Mueller avaient eux aussi bénéficié d'un traitement éditorial particulier.Le livre numérique The Impeachment Papers est accessible à cette adresse , et peut être consulté en ligne par ici