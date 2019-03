Toute la vérité romanesque sur Alexandre Jardin, dans un nouveau livre

Sensation quand j’achève un livre risqué, un livre que je n’imaginais pas écrire un jour, un livre inassumable. La littérature devrait toujours être quelque chose entre la roulette russe, le blasphème et le banco. https://t.co/NFVsAYazy8 — Alexandre Jardin (@AlexandreJardin) March 6, 2019



Fini de jouer » : c’est un aveu et un vœu d’honnêteté que professe Alexandre Jardin. Après une carrière basée sur le « maquillage littéraire » dont il se couvrait, comme pour se travestir, l’auteur à succès répond à la question qui le hante : « Qui est Alexandre Jardin sans ses faux-semblants et par-delà les angles morts ? »Il quitte enfin ces costumes qui l’engoncent, ceux des personnages de Fanfan ou du Zèbre, solides armures qui l’ont longtemps protégé d’un réel qui l’effrayait ou l’ennuyait.Dès son enfance fantasque, le petit Alexandre développe un goût pour le romanesque, pur et grandiloquent. À l’adolescence, pour congédier sa tristesse – le deuil d’un père vénéré –, et déserter une histoire familiale douloureuse, il se réfugie dans un quotidien fantasmé, augmenté, dont il est le héros.À 20 ans, il découvre la littérature, qui filtre et corrige la réalité imparfaite et intolérable.Roman après roman, Alexandre devient son propre archétype, paradant à sa place, meublant les silences et les omissions passés, et trompant lui-même et les autres, au point que toutes ses relations, en particulier ses mariages, se brisent sur la grossièreté de ses mensonges.Ce livre est un sursaut : dire vrai, pour devenir soi-même. Si la littérature crée un monde factice et nous trompe, elle peut, avec le fameux « mentir vrai » d’Aragon, et le talent d’un auteur accompli, faire apparaître sa vérité, plus vraie que nature. C’est là sa raison d’être.[à paraître 7/05] Alexandre Jardin – Le Roman vrai d'alexandre – Editions de l’Observatoire – 9791032905586 – 18 €