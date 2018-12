Toutes les recettes de The Elder Scrolls dans un livre de cuisine

hector530 - CC BY 2.0





Ce nouveau livre de cuisine devrait combler tous les Enfants de Dragon affamés. Plus de soixante recettes connues des fans leur sont à présent accessibles. On peut noter par exemple le célèbre Apple Cabbage Stew (Ragoût de choux aux pommes) ou la fameuse pâtisserie : le Sweetroll.Tous les plats typiques de Skyrim, Morrowind et Tamriel sont classés selon les races et les régions. Ainsi, les chefs cuisiniers en herbe peuvent parcourir les recettes typiques des Nordiques, des Bosmers (Elfs des bois), ou encore des Khajits (hommes-chats), allant même jusqu'à découvrir des plats de l'Ancien Empire.C'est Chelsea Monroe-Cassel, l'auteur des livres de recettes officiels Game of Thrones et Warcraft, qui a rédigé ce nouveau livre prévu pour mars 2019. Cependant, aucun traduction française n'a encore été annoncée. 192 pages de recettes, ou presque, que publiera donc Insight Editions à compter du 26 mars, pour $16,39.L'auteur pourrait par la suite se pencher sur les recettes de la franchise Final Fantasy, d’autant plus que Final Fantasy XV a donné de l'eau à la bouche de plus d'un joueur. Des Béhémoths fumés et des sandwichs météores au jambon sont donc à prévoir.