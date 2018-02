Traduire les oeuvres en arabe ou hébreu, pour dépasser les frontières

Lors de son déplacement au Salon du livre de Beyrouth, Françoise Nyssen avait rappelé sa volonté de soutenir l’aide à la traduction pour le bassin méditerranéen. Dans la ligne des déclarations qu’Audrey Azoulay avait faites elle-même, un programme spécifique – notamment pour l’arabe – devait voir le jour.





Réagissant désormais aux volontés de la ministre, le Centre national du livre a donc souhaité encourager la traduction d’ouvrages de et vers l’arabe, ainsi que des ouvrages de et vers l’hébreu.



« Conjuguer l’Europe en plusieurs langues, c’est aussi traduire. Pour développer la circulation des œuvres, des idées et des savoirs, en Europe, mais aussi plus largement avec l’ensemble de nos partenaires, nous appelons à mieux prendre en compte au niveau européen, dans le cadre des programmes de financements, l’importance des enjeux liés à la traduction et à la diffusion des œuvres audiovisuelles, comme l’illustre dès aujourd’hui le projet ARTE Europe », assurait la ministre.

Vincent Monadé, président du CNL, a ainsi porté le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction d’ouvrage en arabe vers le français et le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction d’ouvrages français vers l’arabe à 70% pour les projets examinés en commission au cours des années 2018, 2019 ou 2020.



De la même façon, le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction d’ouvrages en hébreu vers le français et le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction d’ouvrages français vers l’hébreu sont portés à 70% pour les projets examinés en commission au cours de l’année 2018.



Les critères d’éligibilité et d’examen des dossiers restent inchangés.