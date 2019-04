Traduite en anglais, allemand et adaptée à la télé : Nadine Bismuth s'envole

Nadine Bismuth —ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Nadine Bismuth —ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Traductions, adaptation : le lien se resserre

Rencontrée lors du Salon du livre de Montréal, l’autrice nous avouait déjà tout son plaisir devant le succès de ce nouveau roman. Une histoire de divorce qui tourne au cauchemar, comme un miroir de l’existence et qui nous avait enchanté « Ce n’est autre que l’affligeant et triste constat que dans toutes les familles, on s’aime, on se trompe, on se ment, on se cogne, on s’épuise. On deal avec, on en souffre, on perd le souffle, puis, on n’a d’autre alternative que de briser certains liens quand ceux-ci serrent trop fort, quand ceux-ci sont trop abîmés pour empêcher l’effondrement de l’édifice que nous avons mis tant d’années à bâtir. »L’avenir du livre se déroulera donc à l’international, avec l’achat des droits de traduction par une filiale du groupe Random House, btb Verlag. Martina Klüver, s’est dite enchantée d’accueillir dans son catalogue une « voix féminine forte et moderne qui s’intégrera parfaitement bien à notre programme pour la Foire du livre de Francfort 2020 ».Une nouvelle qui fait écho à ce que le Canada sera l’invité d’honneur pour la manifestation professionnelle — où l’autrice devrait avoir tout sa place.C’est également côté nord-américain que le roman poursuivra sa course, puisque la maison de Toronto, House of Anansi, à l’initiative de son éditeur, Noah Richler, a également acquis les droits de traduction, en anglais, au niveau mondial.Et cerise sur le gâteau, un accord a été signé pour l’adaptation télévisuelle avec la société de production ALSO, dirigée par Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault. La Société Radio-Canada est associée au développement du projet.« Roman de l’amour moderne, Un lien familial est en même temps un superbe roman de mœurs, le tableau drôle et impitoyable d’une époque où la décoration d’une cuisine peut acquérir une importance presque égale à celle qu’avaient autrefois le salut des âmes et le sort des disparus », assure son éditeur québécois.Romancière, Nadine Bismuth a également travaillé durant plusieurs années pour les scénarios de séries télé. Son recueil de nouvelles, Êtes-vous mariée à un psychopathe, sorti en mai 2009, avait fait des merveilles…