Transmettre aux enfants le plaisir de lire : Paul McCartney à La Grande Librairie

Un entretien unique et exceptionnel dans lequel l'auteur de Yesterday, évoque ses lectures, son rapport à l'écriture et aux mots, et, bien entendu, les Beatles. « J'ai huit petits-enfants, tous merveilleux », expliquait Paul McCartney à la sortie de son livre Hey Grandude, avec l'illustratrice Kathryn Durst. « Et, un jour, l'un d'entre eux m'a dit “Hey, Grandude”. J'ai dit “Quoi ?” et j'ai pensé que j'aimais bien ce nom. Et à partir de ce jour, on m'a appelé Grandude. »Dans sa Grande Librairie François Busnel reçoit également en plateau : Loïck Peyron, Daniel Picouly, Soledad et Pascale Frey, Marie Desplechin et les deux lauréats des Petits Champions de la lecture 2019 : Imène et Nathan.Rendez-vous ce 18 décembre, à 20 h 50, sur France 5.