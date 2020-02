Travail décent et économie durable : liste de lectures, pour éveiller et informer

(photo d'illustration, JD Hancock, CC BY 2.0)

Ce livre comporte une part symbolique s’intégrant dans un phénomène de société plus large, qui soulève les problèmes croissants du vivre ensemble et des catastrophes écologiques. Un deuxième niveau de lecture engagé revendique le retour d’une cohésion avec la nature et d’un respect de l’équilibre. Tout ceci trahit une quête d’enchantement du monde et de transcendance du réel.

17 objectifs, pas moins, qu'il s'agit d'atteindre d'ici 2030, pour sauver la planète et améliorer l'existence de chacun sur celle-ci : les ODD de l'ONU, pour Objectifs de Développement Durable, cherchent à sensibiliser l'opinion publique et les dirigeants sur des sujets cruciaux, qui concernent tous les pans de l'existence.Pour informer et éduquer les plus jeunes, l'ONU propose depuis plusieurs mois des listes de lecture correspondant à chacun des objectifs, avec des organisations du livre, l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne.« Tout le monde mérite d’avoir un emploi qui soit bien payé, et qui ne soit pas dangereux. Toutefois, beaucoup d’emplois à travers le monde mettent en danger la santé des travailleurs, ne les rémunèrent pas suffisamment pour garantir un niveau de vie confortable, ou ne sont pas ouverts de manière égale aux hommes, aux femmes ou aux personnes avec des handicaps », indique l'ONU pour présenter sa liste de lecture.Pour les ouvrages en français, la liste se limite à un unique titre :Le livre des métiers, Julie Bernard, Zébulo éditionsComme d'habitude, des listes de lectures sont proposées en cinq autres langues, arabe, chinois, anglais, russe et espagnol, à cette adresse